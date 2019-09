CASERTA – Sembra che la tanto agognata pioggia che sarebbe dovuta arrivare in piena settimana, ritarderà qualche giorno, visto che sono diversi i siti specializzati a riportare maltempo per il primo pomeriggio di domani, venerdì, è per la giornata di sabato in provincia di Caserta.

La vera ondata di maltempo si aspetta per la settimana prossima, non fortunati, quindi, coloro avevano scelto il mese di settembre per sfruttare le ferie estive.