ASCOLTA LA TELEFONATA Minacce alla giornalista Marilena Natale, la solidarietà del presidente dell’Anticamorra Gianpiero Zinzi

Minacce pesantissime nella registrazione che pubblichiamo in calce. Dura presa di posizione del consigliere regionale, a capo della commissione consiliare

AVERSA “A nome della commissione Anticamorra esprimo piena solidarietà e vicinanza alla cronista Marilena Natale per l’ennesima minaccia ricevuta. Coraggio e dedizione sono caratteristiche che l’hanno da sempre accompagnata nella sua attività giornalistica. Per questo siamo certi che le intimidazioni non riusciranno a fermare il suo lavoro al servizio dell’informazione e del rispetto della legalità”. Così il presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania, Gianpiero Zinzi.