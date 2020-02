MONDRAGONE. Che eleganza… culturale: il Comune spende quasi mille euro, indovinate dove? Al supermercato della consigliera Sciaudone

MONDRAGONE (g.g.) – A quanto pare stasera a Mondragone ci sarà un convegno, o è già in corso, sulla valorizzazione del territorio attraverso lo strumento della promozione culturale. Quella attinente materialmente, fisicamente alla terra, perché l’archeologia è questa. Archeologia e antropologia. In verità a Mondragone, in questo momento, è di gran lunga più interessante l’antropologia. Ad esempio, cosa c’entra con un’amministrazione comunale moderna, sobria e anche elegante, fare una spesa di 947 euro per il beverage degli archeologi scegliendo come supermercato quello del padre della consigliere comunale Concetta Sciaudone?

Niente di illegale, per carità, ma onestamente fatti come questi la dicono lunga sulla cifra morale e di chi amministra la città. Fa particolarmente sorridere che questa notizia si sviluppi proprio a margine di un evento che vorrebbe dare di Mondragone un’immagine legata alla valorizzazione della sua storia e della sua vita antica.

Può darsi anche che la sua vita antica sia stata bella e positiva, quella contemporanea sicuramente non lo è.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA FATTURA ELETTRONICA