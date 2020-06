MONDRAGONE CORONAVIRUS. Dopo l’intera famiglia positiva al virus, Palazzi Cirio presidiati dalle forze dell’ordine. Possibile focolaio in una delle torri

Disposti dall’Asl tamponi a tappeto per l’intero abitato e la ricostruzione dei contatti



MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – E dopo la notizia dell’intero nucleo familiare risultato positivo al Covid-19, residenti sul territorio di Mondragone, l’Amministrazione Comunale è scesa in campo per contenere un eventuale focolaio, “accesosi” tra la comunità bulgara. Per contrastare la diffusione del virus, il primo cittadino Virgilio Pacifico in accordo con la sede centrale dell’Asl, ha predisposto l’esecuzione di tamponi oro-faringei a tutti gli occupanti dei palazzi Cirio e delle zone limitrofe.

Mentre scriviamo, i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone ed il Sindaco Pacifico, stanno cercando di risalire a tutte le persone entrate in contatto con le persone risultate positive. In questo momento una delle torri dei Palazzi Cirio è stata isolata e interdetto a chiunque l’accesso.