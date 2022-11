MONDRAGONE. Furti al cimitero: un’organizzazione familiare a monte del fenomeno

In calce all’articolo il link per guardare la nostra diretta differita

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Diretta live questa mattina dal cimitero di Mondragone per affrontare la questione dei furti. Decine di segnalazioni sono giunte in redazione, in questi giorni, per denunciare un fenomeno fuori controllo. Una live che ha dato ampio spazio di replica a chi nel camposanto ci lavora come il geometra dell’ufficio tecnico ed il custode che chiamati in causa, hanno fornito risposte poco convincenti e come già accaduto in altre dirette quando abbiamo affrontato argomenti simili. Anche oggi qualcuno ha avuto il coraggio di dare la propria testimonianza circa la vicenda. Dietro ai furti vi sarebbe una organizzazione familiare ben salda da anni che ha una certa “confidenza” con questo luogo santo, tale da agire indisturbati anche di notte, come accaduto qualche mese fa quando una automobilista in transito in zona, ha notato i cancelli aperti del cimitero in ore notturne e persone che vi si aggiravano all’interno. Una testimonianza attendibile e supportata dallo stesso custode che durante la diretta parla di un furto sventato di notte, grazie a quei cittadini onesti che non se ne stanno in silenzio davanti a delle malefatte. Inoltre, dell’esistenza di questa organizzazione ne sarebbero a conoscenza in molti, compresi coloro che bazzicano dalle parti “sante”, ma che se ne stanno zitti zitti, divenendo complici di ignobili malefatte. Noi non ci fermeremo di certo qui, ma andremo avanti fino a quando non verrà messa la parola fine a questa esasperante situazione.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DIFFERITA👉 https://www.facebook.com/casertace.net/videos/845215439951809