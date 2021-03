MONDRAGONE. Furto sul treno. Personale di bordo ferma i ladri e blocca il convoglio in stazione

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Furti a gogo a bordo di alcuni convogli nei treni in partenza dalla Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale, diretti a Roma e viceversa. Alle 9.25 di questa mattina, un regionale diretto alla capitale è stato fermo diversi minuti nella stazione di Falciano-Mondragone-Carinola pare per il furto di uno smartphone o portafoglio, avvenuto ai danni di un passeggero. Ne è nato un tafferuglio tra un gruppo di extracomunitari ed il personale di bordo. I soggetti in questione, dopo essere stati fatti scendere dal convoglio, sono saliti sul regionale delle 9.33 diretto a Napoli, pronti magari ad agire nuovamente. Non ancora è ben chiaro come mai non è stato richiesto l’ausilio delle forze dell’ordine, probabilmente per evitare che il treno diretto a Roma, ritardasse la sua partenza ai danni dei viaggiatori, fatto sta che in questo modo si da un facile lascia passare ai delinquenti.