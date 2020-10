Morto impiccato nel giardino di casa, ecco chi era il 57enne trovato privo di vita

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Ecco chi è il 57enne trovato senza vita oggi alle 15:30 in via Dei Caduti sul Lavoro. Si tratta di Luigi Schiavitelli. Oggi si è verificata la tragedia (QUI I PRIMI DETTAGLI), l’uomo è stato trovato senza vita impiccato con una corda nella propria abitazione in via dei Caduti sul lavoro a Sant’Arpino. I vicini di casa non sentendo rispondere l’uomo preoccupati hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Luigi, all’interno del suo giardino, penzolante ad una corda. L’uomo aveva da poco superato un lutto terribile, vedendo la propria moglie spirare a causa di una terribile malattia

Nonostante l’arrivo dei soccorsi per l’uomo non vi è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare l’accaduto e informare il magistrato di turno. Sotto shock la comunità.