Nella coop nata sui terreni confiscati alla camorra, blitz notturno di ladri d’olio.

CELLOLE – Si tratterebbe, considerandola in maniera nuda e cruda, di una notizia, probabilmente, non utilizzabile, per il grado di interesse che suscita, neppure da un quotidiano locale a diffusione provinciale.

Ma questo furto di olio, sicuramente legato alla microdeliquenza, diventa notizia in quanto, a subirlo, è stata l’azienda agricola biologica della Cooperativa Sociale Osiride, costituita su terreni confiscati alla camorra. I ladri hanno forzato violentemente la serranda d’ingresso, in modo da poter accedere all’interno della struttura. Sul fatto indagano i carabinieri. Difficile pensare che si tratti di un’intimidazione, anche se non si può mai sapere. difficile pensarlo anche per i professionisti dell’anticamorra che, di solito, su fatti del genere, si avventano per segnalare la propria esistenza.