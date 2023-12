No! A Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati

Caserta è finita nella rubrica “FACT-CHECKING” del giornale Open, che si occupa di smascherare le bufale del web. In questo caso si trattava di una foto falsa recante la notizia di un ristorante cinese casertano nel quale sarebbero stati serviti cani e gatti.

Ne riportiamo l’analisi testuale, a firma di Antonio Di Noto.

«Un blitz della finanza in un ristorante cinese nei pressi di Caserta» avrebbe trovato nel locale «carcasse di cani e topi congelati». Il ristorante sarebbe quindi stato chiuso all’istante e il proprietario arrestato. In realtà a Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati.

Per chi ha fretta:

Circola una presunta notizia secondo la quale un blitz della guardia di finanza nei pressi di Caserta avrebbe trovate carcasse di cani e topi in un ristorante cinese.

Il presunto ritrovamento avrebbe portato alla chiusura del locale e all’arresto del proprietario.

I post mostrano sullo sfondo uno storico ristorante cinese di Padova.

Contattati da Open, Carabinieri, Nas e Guardia di Finanza casertani hanno smentito la presunta notizia.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella testo si legge:

ULTIMA ORA: BLITZ DELLA FINANZA IN UN RISTORANTE CINESI NEI PRESSI DI CASERTA, PAZZESCO QUELLO CHE HANNO TROVATO, CARCASSE DI CANI E TOPI CONGELATI AL SUO INTERNO, RISTORANTE CHIUSO ALL’ISTANTE E PROPRIETARIO ARRESTATO

class="wp-block-image">

Il ristorante di Padova

Partiamo dall’immagine. Già al primo sguardo, lo stile architettonico non sembra quello di una città del Sud Italia. E infatti non mostra un ristorante nei pressi di Caserta, ma lo storico Shanghai, ristorante cinese di via Marsala a Padova, il primo ad offrire questo tipo di cucina nella città dei Tre Senza. Nello specifico, l’immagine è la stessa usata da Padova Oggi nel dare la notizia – lo scorso 19 luglio – del cambio di gestione del locale. In casi come questo, il locale potrebbe avere gli estremi per un’azione legale. Motivo per cui è sempre bene accertarsi della veridicità di ciò che si condivide.

A Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati

Della presunta notizia non si trovano riscontri su internet. Ad ogni modo, il tipo di operazione compete più ai Nas e ai Carabinieri che alla Guardia di Finanza. Contattati da Open, tutti e tre i nuclei della provincia di Caserta hanno smentito la presunta notizia. Ovvero la prova che in realtà a Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati.

Conclusioni

Circola una presunta notizia secondo la quale un blitz della guardia di finanza nei pressi di Caserta avrebbe trovate carcasse di cani e topi in un ristorante cinese. Il presunto ritrovamento avrebbe portato alla chiusura del locale e all’arresto del proprietario. I post mostrano sullo sfondo uno storico ristorante cinese di Padova. Contattati da Open, Carabinieri, Nas e Guardia di Finanza casertani hanno smentito la presunta notizia. Quindi, in realtà a Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati.