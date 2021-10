OBBLIGO VACCINO COVID. In sette tornano a lavorare all’Asl Caserta

CASERTA – Dopo la delibera firmata alla fine dello scorso settembre, potranno tornare a lavorare all’ASL di Caserta 7 dipendenti della struttura sanitaria provinciale. La notizia come detto, viene resa nota attraverso una delibera dell’azienda sanitaria locale casertana e riguarda 7 dipendenti sospesi per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale relativamente, come è chiaro, all’epidemia da coronavirus.

Di questi sette dipendenti, sei hanno deciso di vaccinarsi mentre uno di questi ha mostrato all’ASL l’esenzione al vaccino che scadrà alla fine di novembre. Per questi motivi, l’azienda sanitaria locale ha deciso di revocare la sospensione dall’attività lavorativa.