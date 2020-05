OUTLET LA REGGIA, si riparte. Gel igienizzante, mascherina obbligatoria nei negozi e negli spazi comuni. Ecco TUTTE LE REGOLE da rispettare per fare shopping

MARCIANISE – E’ cominciata stamattina la riapertura di molte attività commerciali costrette alla chiusura, in base alle norme di prevenzione del contagio da coronavirus.

La Reggia Designer Outlet di Marcianise, ad esempio, ha informato i propri clienti sulle nuove modalità di comportamento da tenere nei suoi spazi comuni e nei negozi.

Nelle aree comuni sono stati disposti “vari distributori di gel igienizzante” per permettere a chiunque di disinfettare spesso le mani. Si invitano poi i clienti a pagare, quando possibile, tramite carte contactless.

“Coloro che mostrano sintomi da infezione respiratoria e/o con temperatura superiore a 37.5°” non possono recarsi a fare shopping. Ed infine “Se desideri misurare la tua temperatura, rivolgiti al personale posto agli ingressi del Centro.”

Restano anche qui invariate le regole base: mascherina obbligatoria per i clienti sia nei negozi che nelle aree comuni, così come per gli addetti alle vendite; mantenimento della distanza di sicurezza tra persone.

