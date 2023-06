Padre e figlio morti nello schianto dell’ultraleggero, perizia affidata al comandante dell’Aeronautica militare

La Procura della Repubblica ha nominato il proprio consulente tecnico.

CELLOLE Sarà il consulente tecnico incaricato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere ad effettuare la perizia sull’ultraleggero precipitato poche settimane a fa a Cellole. Nell’incidente morirono Luigi ed Enrico Amatore, padre e figlio di 65 e 21 anni. Sarà, dunque, il comandante dell’Aeronautica Stefano Benassi a dover far luce su quanto accaduto, attraverso l’analisi dei rottami dell’aereo, sotto sequestro.

Sono due le persone iscritte, per il momento, nel registro degli indagati, dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta del presidente e del gestore della scuola di volo “Delta club Napoli” da dove i due erano partiti per il decollo, terminato in tragedia.

Anche l’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ha disposto un’inchiesta sull’incidente che ha coinvolto l’ultraleggero (Tecnam p2002 S, marche di identificazione I-7275) provocando la morte delle due persone a bordo