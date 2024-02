Perseguita l’ex fidanzata, perizia psichiatrica per “Rambo”

L’uomo è stato arrestato dopo le denunce della donna.

PIEDIMONTE MATESE/ALIFE. Più volte arrestato per atteggiamenti persecutori nei confronti della sua ex, dopo le denunce presentate dalla donna e dopo le indagini eseguite dai militari, ora per Massimo Casella, conosciuto con il nome di Rambo, il giudice ha disposto una perizia psichiatrica.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto ed ottenuto il processo immediato per lo stalker. Il rito abbreviato è subordinato alla perizia psichiatrica. Nel corso della prossima udienza il giudice nominerà il perito che eseguirà la perizia.