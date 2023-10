Picchia i genitori per estorcere denaro e viene denunciato dalla madre, convalidato l’arresto

Antonio Silvestre resta in cella.

MARCIANISE. Convalidato l’arresto di Antonio Silvestre, il 37enne di Marcianise che nel pomeriggio di venerdì, dopo avere, per l’ennesima volta, aggredito e minacciato i genitori, per estorcere loro del denaro, è stato denunciato dalla madre e finito in galera.

Stamattina a confermare l’applicazione della misura cautelare in carcere è stata il gip Daniela Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Silvestre deve ora rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, estorsione e tentata estorsione ai danni dei genitori 60enni. Il 37enne, nel corso dell’ultimo episodio di violenza contro i suoi familiari ha anche raggiunto la madre in strada, picchiandola, mentre la donna, in sella alla sua bici cercava di raggiungere il commissariato.