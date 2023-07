Pizzo al venditore ambulante di pizze fritte. Il padre della presunta vittima nega: mio figlio non subì estorsioni

La testimonianza nel corso del procedimento in corso al tribunale di Aversa-Napoli nord.

VILLA LITERNO Nel processo in corso che vede imputato Vincenzo Ucciero, accusato di associazione a delinquere, estorsione aggravata dal metodo camorristico, detenzione e porto abusivo di armi, è stata oggi la volta della testimonianza del padre di una presunta vittima. Il testimone ha però negato che il figlio sia stato vittima di minacce o di tentativi di estorsione. Ha Infatti dichiarato di avere sostituito il figlio nella friggitoria ambulante gestita dal ragazzo quando quest’ultimo aveva subito un intervento chirurgico. Per la Dda di Napoli, invece, Ucciero si sarebbe recato presso la friggitoria minacciando il titolare della stessa e intimandogli di consegnare il denaro che aveva in cassa. Vincenzo Ucciero è considerato dall’antimafia reggente del nuovo cartello della camorra che operava per riconquistare i territori di Villa Literno, Aversa e San Cipriano d’Aversa.