PRATELLA – É deceduta questa notte, Edelwiss Falzari, la madre del poliziotto casertano, Angelo Cambio, trovato morto il 2 febbraio nella sua casa del Navile. La donna, 61 anni, era malata da tempo e sarebbe morta per cause naturali. L’ipotesi è che il figlio non avrebbe retto al dolore di vederla in fin di vita, decidendo dunque di suicidarsi.