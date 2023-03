Portano la figlia al pronto soccorso ma lo trovano chiuso, bimba soccorsa dai medici in corsia

E’ accaduto poche ore fa.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Grande spavento questo pomeriggio, per i genitori di una bambina di 14 mesi. La piccola si è sentita male per questo la mamma ed il papà si sono precipitati presso l’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere.

Giunti al pronto soccorso del nosocomio locale lo hanno trovato chiuso. Ad assistere la bambina alcuni medici di reparto che non hanno esitato a lasciare le corsie per soccorrere la bambina in preda, sembrerebbe, alle convulsioni.

Non più tardi di questa mattina la medesima situazione si è verificata presso l’ospedale di Maddaloni (clicca e leggi)