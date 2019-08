Prostituzione minorile e pedofilia, arrestate tre persone

MONDRAGONE – Emergono nuovi particolari, in verità, purtroppo, non ancora in numero sufficiente per offrire ai nostri lettori la notizia completa, sull’operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone che ha messo un punto fermo ad una lunga indagine sulla prostituzione minorile (CLICCA QUI).

Una storia che Casertace sta seguendo dall’ottobre scorso, ovvero dal giorno in cui una telecamera Rai immortalò l’adescamento operato da una persona di circa 70 anni di Mondragone nei confronti di un ragazzino.

A quanto pare, le vittime, la maggior parte dei casi dell’est europeo, si prostituivano anche solo in cambio di qualche sigaretta e di una birra.

I militari del Reparto Territoriale di Mondragone si sono mossi verso Formia, arrivando fino a Roma.

L’unica sicurezza è che gli arresti sono stati 3.