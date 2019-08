MONDRAGONE. Ricordate il pedofilo 70enne elegante e ben curato? Blitz dei carabinieri, ARRESTI per prostituzione minorile

MONDRAGONE – (red.cro.) Del caso si erano occupate anche le telecamere della Rai. Il programma mattutino della prima rete “Storie italiane” aveva mandato in onda delle immagini che immortalavano l’adescamento di un ragazzino da parte di un uomo sulla settantina, ben vestito e ben curato. Di lì partì anche una nostra attività di approfondimento giornalistico e molti dettagli in più vennero fuori su quella persona e sulla possibilità che quell’adescamento, quella scena non fosse un fatto estemporaneo ma uno dei capitoli di una storia maleodorante di prostituzione giovanile, forse anche di pedofilia, che coinvolgeva ragazzini dell’est europeo che a Mondragone sono proprio tanti, ma forse anche ragazzini locali.

Stamattina, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone avrebbero chiuso il cerchio. In questi minuti sarebbe in esecuzione una ordinanza, che prevederebbe anche arresti e altre misure cautelari.

TRA POCO ALTRI AGGIORNAMENTI.