Quasi 200 mila euro per la mensa delle scuole vanno a Mimmo Dell’Aversana di La Mediterranea, caro (carissimo) alla famiglia Sagliocco

Siamo alla proposta di aggiudicazione. Si tratta di un ritorno al comune di Casagiove, visto che già ne 2019 fu scelta dall’ente allora guidato da Roberto Corsale

CASAGIOVE – Chissà se sarà un gradito ritorno quello di Mimmo Dell’Aversana a Casagiove. La sua società cooperativa La Mediterranea, con sede in via D’Acquisto, ad Aversa, è ad un passo dall’aggiudicazione dell’appalto biennale da 196 mila euro complessivi per il servizio mensa nelle scuole pubbliche di Casagiove, gli asili e le elementari.

Ma se parliamo di La Mediterranea e di mensa, però, non possiamo citare tutta la querelle legata all’aumento delle tariffe e alla proroga ricevuta dall’amministrazione comunale di Aversa, area di provenienza di Dell’Aversano (lui è di Lusciano, più o meno la stessa cosa), ma soprattutto di Luciano e Francesco Sagliocco, che con l’imprenditore delle mense ha stretto negli anni un rapporto che si è andato via via consolidando.

Tornando a Casagiove, 196 mila euro ai quali vanno tolti circa 75 mila euro per i costi fissi non ribassabili e il 5% di sconto presentato da La Mediterranea. Seconda in lizza la New Food di Avellino.

Interessante notare che l’amministrazione comunale di Peppe Vozza ha scelto, non c’era l’obbligo, di far gestire alla Provincia di Caserta la procedura di gara, utilizzandola come stazione appaltante e rendendo pratico il concetto di “finire nella tana del lupo”.