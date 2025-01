Ragazzo accerchiato e accoltellato al collo durante l’aperitivo al bar

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – È stato ricoverato all’ospedale Moscati di Aversa il ragazzi di 24 anni, aggredito con una coltellata al termine di una discussione avvenuta in un bar domenica sera.

Teatro dell’episodio violento è stato un bar sulla provinciale tra Casaluce e Teverola. Il giovane, non si sa ancora per quale motivo, è stato accerchiato da un gruppo di giovani, per poi essere colpito con un fendente al collo.