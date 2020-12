Ragazzo in bici colpito da un’auto, portato in ospedale

SAN MARCO EVANGELISTA (red.cro.) – E’ finito in ospedale il giovane ragazzo di San Marco Evangelista finito contro un’auto nella tarda mattinata di oggi su via Gentile, sempre nella città conosciuta per la storica produzione di tabacco.

Il ragazzo, minorenne, è stato immediatamente soccorso dai passanti che l’hanno aiutato fino all’arrivo dell’ambulanza. Gli operatori dell’emergenza hanno trasferito il giovane all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove è stata confermata la non gravità (fortunatamente) delle sue condizioni.