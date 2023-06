CASERTA. Rapporto intimo troppo violento, sottufficiale 37enne finisce al pronto soccorso

Nottata di fuoco per la militare.

CASERTA Ha chiamato stamattina, intorno alle 6, il 118 di Caserta, spiegando all’operatrice di avere una forte emorragia intima. Ovviamente quest’ultima le ha chiesto se fosse per caso incinta ma, dall’altra parte del telefono, si è sentita rispondere che non c’era nessuna gravidanza in corso, ma che già da ore si trovava in quello stato, dopo avere avuto un rapporto intimo.

La telefonata in questione arrivava da un sottufficiale, donna, di 37 anni, in città, nella scuola militare, per un corso di aggiornamento. Giunta sul posto un’ambulanza demedicalizzata, i sanitari provvedevano a tamponare la lacerazione ma, al contempo chiedevano un’ambulanza medicalizzata che, giunta nella scuola militare, trasportava il sottufficiale al pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Qui, i medici riscontravano una grande lacerazione, probabilmente dovuta ad un rapporto sessuale violento o ad un rapporto con più persone. Fortunatamente per la 37enne, tutto si è risolto nel giro di poche ore ma, ovviamente, i commenti non sono mancati per chi è venuto a conoscenza dell’accaduto. Beh, è evidente, che a Caserta c’è qualcuno che si aggiorna sulle moderne tecniche militari ma anche su altro…