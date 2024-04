Refezione scolastica, la ditta annuncia il ricorso contro la revoca dell’appalto. Lavoratrici sul piede di guerra

Oggi, lunedì, è il primo giorno senza mensa per gli studenti che usufruiscono del tempo pieno. Uscita anticipata

SAN NICOLA LA STRADA (DEBORA CARRANO) – Primo giorno senza mensa per gli studenti che usufruiscono del tempo pieno, uscita anticipata e scuola nel caos. La New Food di Salvatore Balestrieri annuncia il ricorso al Tar contro il provvedimento di revoca dell’appalto da parte del sindaco, Vito Marotta. Intanto, anche le mamme dei ragazzi chiedono un incontro con il primo cittadino per capire come intenda muoversi e soprattutto per avere tempi certi sulla ripresa del servizio.

La dirigente scolastica, invece, ha già chiesto un appuntamento al provveditore al fine di discutere della questione che sta creando scompiglio in città.

Sul piede di guerra anche le scodellatrici, che al momento di fatto restano senza lavoro.