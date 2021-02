Rilievi sulla statale 700 “Reggia di Caserta”. Chiuso il tratto della Variante tra CASAGIOVE e SAN PRISCO. ECCO QUANDO

La circolazione verrà deviata lungo la viabilità…

CASERTA – Esclusivamente per la giornata di domani, venerdi’ 5 febbraio, lungo la strada statale 700 “della Reggia di Caserta” – per l’esecuzione di alcuni rilievi – nella fascia oraria compresa tra le 15.00 e le 16.30 sara’ interdetta al transito la tratta compresa tra lo svincolo di Casagiove (km 12,100) e quello di San Prisco (km 14,800). La circolazione verra’ deviata lungo la viabilita’ locale adiacente alla statale. Lo rende noto Anas. All’approssimarsi delle aree interdette, vige il divieto di sorpasso ed il limite di velocita’ di 40 km/h per tutte le categorie di veicoli.