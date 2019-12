PIEDIMONTE MATESE – Grande tensione nella zona periferica di Piedimonte Matese quando, ieri sera, è esplosa una lite per motivi familiari. Nel locale, in zona Sepicciano, sono dovute intervenire due pattuglie dei carabinieri. Una donna di 30 anni è rimasta ferita dopo l’aggressione e la sorella, 25enne e in dolce attesa, per la paura ha avuto un live malore. L’ambulanza ha medicato sul posto le donne e attualmente gli uomini dell’Arma stanno indagando.