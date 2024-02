Rissa in un noto ristorante del casertano: volano schiaffi e pugni tra due soci

Necessario l’intervento dei carabinieri per riportare al situazione alla calma

PORTICO DI CASERTA – Lite tra ristoratori, ieri sera, verso le ore 23 in via Roma a Portico di Caserta. Tra una portata e un calice di vino i commensali del Ristorante e Pizzeria cuci…nando, del tiktoker Nando Chianese ed il suo socio in affari Gerardo Mozzillo titolare de il Velamarket 2.0, per cause ancora da chiarire, hanno assistito ad una violenta lite tra i due. Dagli insulti si è passati alle mani. I due se le sono date di santa ragione tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri.