Ruba una barca a Sorrento, beccato nelle acque del Casertano: ARRESTATO 21ENNE

CASTEL VOLTURNO – Ruba una barca a Sorrento, arrestato a Castel Volturno. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un giovane di 21 anni, di origini partenopee, ritenuto responsabile del reato di rapina.

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Castel Volturno sono intervenuti su segnalazione della Sala operativa della Questura di Napoli per la localizzazione tramite sistema satellitare Gps di un’imbarcazione, rubata poche ore prima dai pontili del molo di Sorrento.

Il natante, inseguito via mare da una motovedetta della Guardia di Finanza, navigava nelle acque del territorio di Castel Volturno in direzione della foce del fiume Volturno, come segnalato dalla localizzazione satellitare dell’imbarcazione.

La pattuglia si è quindi portata in località Destra Volturno dove due persone, notando la presenza dei poliziotti, si sono

date alla fuga.

Poco più avanti uno dei due fuggitivi è stato fermato dagli agenti e portato in Commissariato per accertamenti. Il giovane, ritenuto responsabile del furto dell’imbarcazione, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.