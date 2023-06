Ruspe in azione: demoliti due capannoni abusivi

I due manufatti sono stati costruiti abusivamente in una zona sottoposta a vincolo ambientale

SAN MARCELLINO – Ruspe in azione in via Brescia a San Marcellino dove è iniziata la demolizione di due opere edilizie abusive realizzate in una zona sottoposta a vincolo di forte impatto ambientale e che si presentano complete e rifinite.

Si tratta di due manufatti abusivi su due diverse particelle catastali. Costruiti senza alcun permesso o autorizzazione, determinando in questo modo anche un rilevante e forte degrado ambientale-architettonico, essendo costruzioni che non si integrano nel contesto ambientale circostante.

L’ordine di demolizione, disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, prevede l’abbattimento dei manufatti, l’acquisizione dell’area di sedime sulla quale insistevano i manufatti abusivi, l’attivazione delle procedure tendenti al recupero delle spese giudiziarie nei confronti del costruttore abusivo, l’integrale applicazione della normativa in tema di sicurezza nei cantieri e recupero dei materiali residuati dalle demolizioni.