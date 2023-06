Sul posto gli agenti della polizia municipale per…

MACERATA CAMPANIA – Incidente in via Dalla Chiesa. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto ed una Panda. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Municipale per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti e i soccorritori del 118 per offrire le cure necessarie al conducente di una delle due auto rimaste coinvolte nello schianto.