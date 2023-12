Scomparsa la tiktoker Laura la Divina, legata alla regina del trash Rita De Crescenzo

Irrintracciabile da ieri la star dei social amata dai giovanissimi

REGIONALE. È dal pomeriggio di ieri, 13 dicembre, che non si hanno più notizie della nota tiktoker napoletana «Laura La divina». Si sarebbe allontanata da casa intorno alle 17 e da allora nessuno ha piu notizie di lei: il cellulare sembrerebbe essere spento.

Da ieri, il web è inondato di richieste d’aiuto da parte dei familiari che, per ora, non sembrano ritrovare alcun riscontro. Molte anche le segnalazioni inviate ieri sera al programma di Rai 3 «Chi l’ha visto?». La stessa conduttrice, Federica Sciarelli, ha lanciato l’appello: «Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come la divina. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata. sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker».

Laura è una donna transgender che è divenuta nota sui social in quanto legata a Rita De Crescenzo, altro personaggio la cui popolarità è esplosa grazie al social amato dai giovanissimi. De Crescenzo, che vive vicino a Napoli e fa dell’essere una verace donna partenopea il suo principale biglietto da visita, è divenuta celebre per i suoi video eccentrici in cui la si vede animare con le sue canzoni varie cerimonie, dai battesimi alle feste di compleanno; una sua canzone, che fa “O’ bacin / O’ culett / O’ tacatà, o’ tacatà”, è divenuta virale e molto seguite sono anche le sue dirette quotidiane in cui parla della propria quotidianità, del proprio passato burrascoso (ha avuto problemi con la giustizia e uno dei suoi figli è in affido in una comunità), del suo negozio di merchandising a dir poco pacchiano e mostra come vive, cucina e fa la spesa. Proprio in questi ambiti casalinghi molto spesso è ritratta Laura La Divina, che Rita pare aver accolto in casa e dalla quale si fa chiamare “mammà”.

Sempre De Crescenzo in passato aveva condiviso coi suoi follower (che sono oltre un milione) di aver avuto degli screzi con Laura, che spesso si allontanava da casa senza dire nulla – il sottinteso era però che frequentasse degli uomini, probabilmente per soldi – e che in qualche occasione aveva fatto riferimento alla propria personalità piuttosto fragile. Forse in seguito a un litigio, Laura si sarebbe allontanata dall’abitazione di De Crescenzo nel pomeriggio del 13 dicembre e avrebbe anche il telefono spento. La preoccupazione di Rita e delle persone vicino a lei sarebbe notevole ed è testimoniata da diverse dirette e video su TikTok, dove purtroppo proliferano anche molte notizie fake di ritrovamenti e anche parecchi commenti irrisori, comprese diverse illazioni sul fatto che sia tutta una montatura per generare traffico e visualizzazioni.