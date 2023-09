STASERA LATINA-CASERTANA. Cangelosi senza Carretta e Montalto, ma anche i nerazzurri cambiano in attacco

I rossoblù si avviano nella trasferta laziale, cercando conferme dopo il pareggio di domenica in un difficile test per la squadra del patron D’Agostino. Come cambia la rosa, chi è out, chi recupera

CASERTA (Alfonso Centore) – All’alba della sfida contro il Latina delle 18:30 valida per la quarta giornata di Serie C, i falchetti preparano la seconda partita in stagione contro un avversario che Mister Vincenzo Cangelosi e compagni avrebbero voluto volentieri evitare in questo avvio, come testimoniato dallo stesso allenatore nella conferenza post-partita con il Benevento. Il match di domenica scorsa può essere stata un’importante indicazione riguardo le misure da adottare per affinare al meglio le tattiche di gioco in un periodo ancora di “rodaggio” per la squadra.

La situazione, però, qui sarà diversa: il Latina è un avversario ostico ( elogiato da Vincenzo Cangelosi nell’articolo che trovate qui ), la miglior squadra dopo la Turris nel girone C di Lega Pro e con un’organizzazione dalle trequarti in su in grado di spaventare molte squadre, anche di categoria superiore, come dimostrano le due vittorie, precedenti al pareggio agguantato all’ultimo minuto nella scorsa partita contro il Monterosi Tuscia, e la voglia della squadra laziale di agguantare la serie B, ma la Casertana, nonostante la poca intesa della rosa e le problematiche dovute alla fatica e agli infortuni, non perderà occasione di misurarsi con un’avversaria di livello.

Per i rossoblù saranno out, dopo aver svolto allenamento individuale nei passati tre giorni, sia Carretta, alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato domenica nei primi minuti contro i sanniti, che Montalto, ancora sulla strada del totale ritorno al top della forma.

Non è da escludere l’opzione turnover, per quanto la partita sia fondamentale, mister Cangelosi cercherà di variare le proprie opportunità, forzate da un calendario non del tutto amico ai campani.

Cambi anche per il club pontino, soprattutto in attacco. l mister del Latina Calcio 1932, Daniele Di Donato, ha lasciato intendere che opererà alcuni cambi nell’undici di partenza nella gara che si giocherà domani sera alle 18:30 al Francioni contro la Casertana.

Entra, così, nel vivo il tour de force dei casertani, spinti dalla voglia di far bene e raccogliere le prime vittorie nella categoria che tanto hanno desiderato di riprendersi: guardando al presente il prossimo ostacolo da superare per loro sarà lo stadio “Domenico Francioni” di Latina.