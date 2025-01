TENTATO FURTO: donna al volante sbarra la strada ai ladri che speronano l’auto per scappare

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Uno dei ladri è sceso dalla sua auto ed ha cominciato a colpire la vettura della donna con un piede di porco mentre il complice alla guida ha speronato l’auto guadagnandosi la fuga

CASERTA – Caos nel tardo pomeriggio di ieri in via Acquaviva a Caserta. Una banda stava per mettere a segno il colpo in una abitazione quando sono stati scoperti. Scattata la fuga si sono trovati la strada volutamente sbarrata da una vettura, una Fiat Cinquecento bianca, al cui volante vi era una donna.

Uno dei ladri è sceso dall’auto ed ha iniziato a colpire la vettura bianca con un piede di porco, allontanando minacciosamente anche alcuni avventori che volevano avvicinarsi per aiutare la donna mentre il complice al volante ha speronato definitivamente la vettura, spostandola di peso e permettendo la fuga dei quattro.