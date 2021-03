VILLA LITERNO – Un uomo di 50 anni, C.G., originario di Cardito, รจ stato trovato cadavere, morto per impiccagione, in un terreno a ridosso dello svincolo per la strada provinciale Nola-Villa Literno. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fa altro che constatarne il decesso. Sul caso indaga la Polizia di Casapesenna.