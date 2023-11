CASERTA – È giunta un’ambulanza in via Mulini Reali, a Caserta, dove in questi minuti è stato trovato un uomo primo di vita in un’abitazione.

Al momento possiamo dirvi ancora poco su cause e dinamica, visto che il cadavere è stato rinvenuto solo pochi minuti fa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e uomini delle forze dell’ordine.