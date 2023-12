TRAGEDIA. Accoltella il figlio al culmine di una lite e lo uccide: fermato dai carabinieri

Malore per la madre

SAN FELICE A CANCELLO – Una tragedia si è consumata in via Avellino nella frazione di Cancello Scalo.

Una lite familiare tra un padre ed un figlio è degenerata fino al tragico epilogo.

Il padre ha accoltellato a morte il figlio, Roberto L., 31 anni. Allertati i soccorsi sul posto si sono portati in sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La madre della vittima è stata colta da un malore. In via Avellino si attende l’arrivo del pm di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Sono in corso accertamenti per far luce sulla dinamica della tragedia.