Tragedia in paese. Vicina lancia l’allarme: trovato morto in casa

La donna ha allertato i soccorsi non vedendo l’uomo già da diversi giorni

TEVEROLA – Tragedia, ieri sera, in via Madonnelle a Teverola. Un uomo poco più che 40enne è stato trovato cadavere nel suo appartamento. A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata la vicina di casa che non lo vedeva da un po’ probabilmente stroncato da un malore improvviso. Si tratta di Massimo C., deceduto già da diverse ore, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri.