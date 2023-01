SAN FELICE A CANCELLO – Grande paura questa mattina a San Felice a Cancello, dove una ragazza di giovane età residente in via Elevata ha cercato di uccidersi ingerendo candeggina.

I primi soccorsi sono stati applicati al pronto soccorso territoriale di San Felice a Cancello, situato in via Roma.

La ragazza non si trova più in pericolo di vita ed è stata trasportata all’ospedale di Caserta per le cure del caso.