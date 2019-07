Tre medici sospesi. Litigavano davanti alle pazienti

AVERSA – Tre medici dell’ospedale Moscati di Aversa sono stati sospesi per dieci giorni. Si tratta di dottori in servizio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. La decisione è stata presa dalla direttrice sanitaria, attraverso un provvedimento urgente con segnalazione all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari dell’Asl Caserta, per delle “gravi scorrettezze – si legge nel documento – e soprattutto per la grave responsabilità e possibilià di errori nei confronti delle pazienti.”

Tra le motivazioni alla base del provvedimento, le liti davanti alle gestanti: “aggressività ed arroganza reciproche tra colleghi in presenza di pazienti gravide e dei loro familiari nel reparto“.

Coinvolto anche Francesco Forleo, attuale consigliere comunale del Pd.