Trovato morto in casa, identificato il corpo senza vita

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – Trovato senza vita in casa un 43enne molto conosciuto in paese. Ieri nella sua abitazione di via Giovanni Paolo II ad Orta di Atella è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 43enne, Antonio Imperatore.

Immediati i soccorsi sul posto, ma appena giunti i sanitari hanno solo potuto costatare che per l’uomo non vi era più nulla da fare.

Avrebbe avuto un arresto cardiaco. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Marcianise, per accertare che il decesso non fosse per cause violente.