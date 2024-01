TUTTI I NOMI. Droni, droga e TELEFONINI in carcere. 23 INDAGATI

Coinvolto anche Luigi Nebbia, fratello di Emanuele, ucciso in un agguato la notte di Capodanno. Il pubblico ministero Gionata Fiore ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’elenco di tutte le telefonate

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Intanto facciamo un po’ di ordine nelle vite parallele dei tre fratelli Nebbia. Uno di questi, Emanuele, per il quale per il momento non abbiamo trovato alcun elemento che ci porti a ritenerlo indagato, è quello che è stato ucciso la sera del 31 dicembre nell’agguato consumatosi nel pianerottolo di una delle palazzine di Via Raffaello dell’ex IACP, o di ACER, di Santa Maria Capua Vetere.

L’altro fratello, Diamante Nebbia, è stato arrestato qualche mese fa nell’operazione che ha permesso di bloccare un rifornimento di droga e di telefonini, da realizzare utilizzando un drone, ad alcuni detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Ed è possibile che quest’attività criminale, costata a Diamante Nebbia una detenzione domiciliare, sia connessa direttamente, o al limite, indirettamente con l’indagine, condotta dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Gionata Fiore, chiusasi nei giorni immediatamente all’ultimo dell’anno, per la precisione lo scorso 27 dicembre, data di notifica degli atti, a carico di 23 detenuti tutti indagati ai sensi dell’articolo 491 comma ter del codice penale, ovviamente in concorso tra di loro, ai sensi dell’articolo 110 per l’uso di un telefonino cellulare marca L8star che passava di mano in mano in un corridoio di collegamento tra la sala dei magistrati e il reparto Volturno. Nell’atto di chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero inserisce una per una, nell’ambito di una tabella, le telefonate partite dal carcere indirizzate, per lo più, a congiunti, ad opera di ognuno dei 23 infatti. Tra questi c’è anche terzo fratello, il 25enne Luigi Nebbia che era stato arrestato, ricordiamo, nel 2021 per una rapina consumata ai danni di un bar di piazza Adriana, con una pistola giocattolo priva di tappo rosso spianata davanti al titolare del locale dopo che questi si era rifiutato di incassare una banconota da 10 euro semi distrutta. In quell’occasione, i comportamenti di Luigi Nebbia, accompagnato da un minorenne gli erano valsi anche un accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Questo l’elenco dei 23 indagati per i quali di qui a pochi mesi potrebbe scattare il rinvio a giudizio ad opera del pm.

Umberto Zampella nato a Caserta il 12.03.1994, detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere; Dario Mingione, nato a Santa Maria Capua Vetere il 27.11.1991, attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere; Augusto Malorgio , nato a Caserta il 02.03.1994, attualmente detenuto presso la CC Ariano Irpino; Graziano Grillo, nato a Caserta il 02.07.1987, attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere; Luigi Nebbia, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 03.03.1999, attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere; Francesco Martucci nato a Caserta il 08.04.1991, attualmente detenuto presso la CC Avellino; Vincenzo Caiazza , nato a Napoli il 18.92.1987, residente ad Arzano Vincenzo Rosano , nato a Napoli il 24.06.1996, attualmente detenuto nella CC-Salerno; Francesco De Blasio, nato a Caserta il 29.10.1981, attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere come “Semilibero”; Pasquale Cocchiaro , nato a Santa Maria Capua Vetere(CE) il 02.02.1981 ,attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere; Vincenzo Carnevale, nato a Caserta il 12.07.1983, attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere; Francesco Manno, nato ad Aversa (CE) il 12.12.1979, attualmente detenuto CR-Aversa; Danilo Ardizzone, nato a Caserta il 30.08.1987, attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere; Antonio Fittipaldi nato a Napoli il 02.02.1974, residente a Santa Maria Capua Vetere Lorenzo D’Alessandro , nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 13.09.1961, attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere; Valentino Cuciniello, nato a Salerno il 30.04.1987, residente a Salerno Generoso DI Sivo, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 01.07.1983, attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere; Giuseppe Zampella, nato a Caserta il 21.10.1984, attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere; Giuseppe Puocci, nato a Caserta il 16.08.1991, residente a Casal di Principe Angelo Barretta, nato a Napoli il 10.12.1995, attualmente detenuto presso la CR Aversa;

21.Vincenzo Cannavale, nato a Caserta il 08.08.1986,attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere;

22.Vincenzo Barone, nato a Napoli il 27.07.1978, attualmente detenuto presso CC — Santa Maria Capua Vetere;

23. Vincenzo Principio, nato a Caserta il 20.04.1999, attualmente detenuto presso la CR Carinola.