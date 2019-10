MARCIANISE (T.P.) – Il tribunale del riesame ha scarcerato Silvestro Ferraro. Coinvolto nell’inchiesta ‘patenti facili’, difeso dall’avvocato Giacomo Tartaglione, ha ottenuto i domiciliari in un’abitazione a Siena. Nelle intercettazioni, millantando conoscenze importanti, scrive il gip Nicoletta Campanaro: ‘Tiziano propone allo zio Silvano di far conseguire la patente guida ad un ex giocatore della Juventus Simone Zaza al quale ha già chiesto un compenso di 7 mila euro’.