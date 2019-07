UNIVERSIADI 2019. Martina Pengue e il sogno del podio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Cresce l’attesa per la gara di oggi pomeriggio di Taekwondo della Mondragonese Martina Pengue, di scena alle ore 14.00 al PalaCasoria, nella prova a squadra di figura (poomsae) assieme alle azzurre Elena Blundo, laziale campionessa italiana ed universitaria e Giulia Marra, pugliese.

Tedofora per aver portato la torcia olimpica lo scorso 26 giugno, la 20enne mondragonese è l’unica atleta casertana presente alle Universiadi in tutti e 18 gli sport.



Martina sarà impegnata nella specialità delle forme (insieme di parate, pugni, calci codificati) e del freestyle (forma libera da eseguirsi su base musicale prescelta con tecniche acrobatiche e marziali).Una spettacolare gara ripresa dall’emittente RAI TV in mondovisione.