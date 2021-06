VIAGGIOMEDITERRANEO.COM Una crociera da sogno tra le bellezze mozzafiato di Sardegna e Corsica a 470 euro

Se nel periodo tra il 7 e il 21 agosto si registra già il tutto esaurito, rimangono pochi posti nella settimana tra il 17 e il 24 luglio. NELL’ARTICOLO TUTTI I DETTAGLI DI QUESTA IMPERDIBILE POSSIBILITA’

Non era stato difficile prevedere già il mese scorso il grande successo che avrebbero incrociato le offerte pubblicate nel sito viaggiomediterraneo.com. L’evoluzione finalmente incoraggiante della pandemia, insieme alla grande voglia di godere ancora dei piaceri della vita, pesantemente limitati dalla iattura del coronavirus, non poteva non tradursi in una vera e propria corsa alle prenotazioni. Nel sito viaggiomediterraneo.com sono pubblicate decine e decine di offerte di viaggi e crociere da sogno su imbarcazioni di ogni genere, dai superyacht noleggiabili in ogni porto del Mediterraneo, a imbarcazioni più piccole ma efficacissime nella navigazione e navigabilissime attraverso un utilizzo pieno e scientifico dei venti metri circa da esse sviluppati, passando per gli splendidi velieri che, ad esempio, da Formia partono in direzione delle isole più belle come Ponza e Capri con puntate meravigliose nelle Costiere amalfitana e sorrentina, Turchia, le perle del Cilento, le Eolie, tutte le isole del nostro golfo fino ad arrivare alla Corsica e, soprattutto, alla magnifica Sardegna. Nel sito viaggiomediterraneo.com sono presenti proposte di vacanza per oltre cento destinazioni per Sardegna e Corsica ripartite in 25 tra barche, yacht, catamarani e anche barche a vela che nel periodo estivo di fronte alle rassicurazioni di buone previsioni del tempo offrono una variabile molto suggestiva per chi il mare lo ama nella sua essenza vitale e non lo considera solamente uno strumento per spostarsi da un luogo all’altro. Ebbene, ad oggi, viaggiomediterraneo.com annuncia il sold out per le settimane centrali, quelle che vanno dall’8 al 21 agosto. Nonostante questa gamma cospicua di offerte, purtroppo non c’è più nessun posto libero. Resta qualcosa per la prima e ultima settimana di agosto e qualcosa in più per luglio. A riguardo la redazione di viaggiomediterraneo.com segnala delle offerte imperdibili. Facciamo qualche esempio. Nella settimana che va dal 17 al 24 luglio un Bavaria Cruiser 46, in pratica un 47 piedi con ben 10 posti letto, per una crociera che toccherà mete da sogno partendo dalle meravigliose spiagge della Costa Smeralda, per continuare con quelle forse ancora più belle dell’arcipelago della Maddalena, con le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria, un autentico spettacolo della natura. Il prezzo è un’occasione irripetibile. Mentre il sold out di agosto è stato raggiunto con un’offerta di 7mila 200 euro, che diviso 10 fa 720 euro a persona, dal 17 al 24 luglio ci sarà un irripetibile sconto del 20%, ma non sul prezzo dell’alta stagione, bensì su quello base di 5862 euro, normalmente applicato per le crociere di luglio. Per cui, il prezzo scende a 4700 euro, cioè a 470 euro a persona per una settimana trascorsa tra Sardegna e Corsica, l’isola che i genovesi vendettero ai francesi e che offre meravigliosi spaccati di natura incontaminata, la spiaggia bianca dell’isola Piana ma giusto per citare un esempio tra i tanti che si trova poco distante da Bonifacio, il luogo principale della movida in Corsica ed anche quello più vicino alla Sardegna, facilmente raggiungibile attraverso lo stretto di Bonifacio, a cui corrispondono le celeberrime Bocche di Bonifacio, vero trait d’union tra le due isole, dunque tra l’elegante cittadina di Bonifacio e la non meno valida Santa Teresa di Gallura in Sardegna. Nei prossimi giorni vi illustreremo altre offerte imperdibili sempre marcate viaggiomediterraneo.com.