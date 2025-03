12 coltellate a un ragazzino, tutta la baby gang a processo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

In 7, tutti minorenni all’epoca dei fatti, accusati di tentato omicidio, affronteranno un rito abbreviato

CASTEL VOLTURNO – Sette ragazzi, tutti giovanissimi, dovranno affrontare un processo con rito immediato per il tentato omicidio di un coetaneo di origine egiziana, accoltellato dodici volte il 6 ottobre 2024 a Castel Volturno, nella zona di Pinetamare.

La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari Clara Paglionico del Tribunale per i Minorenni di Napoli, accogliendo la richiesta della sostituta procuratrice Claudia De Luca. Gli imputati, tra cui alcuni che all’epoca dei fatti erano minorenni, compariranno in aula ad aprile. Si tratta di A.V., oggi diciottenne ma diciassettenne al momento dell’aggressione, E.S., sedicenne, F.P., sedicenne, M.M., sedicenne, M.G., diciottenne (ma minorenne all’epoca), R.L., diciottenne (anch’egli minorenne al momento dell’accaduto) e S.C., diciottenne (all’epoca diciassettenne), tutti residenti a Castel Volturno.

Secondo la ricostruzione della Procura, A.V. si sarebbe avvicinato a Omar Mohamed Amish Abdelhhamid Aly, che si trovava seduto su una panchina del ‘Villaggio Coppola’ con altri giovani ospiti di una comunità di accoglienza per minori stranieri. Dopo avergli chiesto più volte un accendino senza ricevere risposta, lo avrebbe colpito con un pugno all’occhio destro. Nel frattempo, un individuo adulto, non ancora identificato, lo avrebbe bloccato da dietro per impedirgli la fuga, facendolo poi cadere a terra.

Una volta a terra, il ragazzo è stato preso a calci e pugni da più persone. In particolare, E.S. gli avrebbe sferrato un calcio, facendogli cadere il telefono dalle mani. Successivamente, A.V., insieme a F.P. e all’adulto non identificato, avrebbe continuato ad aggredirlo. Quando la vittima ha tentato di fuggire, è stata rincorsa e nuovamente colpita, anche con un bastone, riportando un trauma facciale, un trauma toracico e episodi di perdita di coscienza.

L’episodio è culminato quando A.V., salendo addosso al giovane, lo ha accoltellato dodici volte, con un fendente che ha perforato il polmone sinistro e un altro che ha colpito il petto vicino al cuore. La vittima è stata ricoverata in condizioni critiche alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno e sottoposta a un intervento d’urgenza per una grave lesione al ventricolo sinistro del cuore.

Dopo l’aggressione, la polizia del commissariato di Castel Volturno ha avviato immediatamente le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Grazie ai filmati, gli agenti sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto e a identificare gli autori dell’aggressione.

La difesa degli imputati è affidata agli avvocati Ferdinando Letizia, Antonella Regine, Alessio Scala, Anna Panico, Fabio Russo, Dario Maisto e Anna Savanelli.