15enne scomparso. Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Ragazzo 15enne scomparso. L’appello per ritrovare un giovane di San Cipriano di Aversa invade in queste ore numerose bacheche social. Il giovane alto e magro ed indossa una tuta di colore nero sembrerebbe essersi allontanato ieri dalla sua abitazione per non farne ancora ritorno. A lanciare una richiesta d’aiuto è la mamma: ” Sono la mamma di baboi robert il ragazzo di 15 anni in foto…. si è allontanato da casa ieri 13 gennaio 2022 e non è piu tornato… se lo vedere vi prego di chiamarmi 3533585628. È alto e magro e veste una tuta di colore nero”