15enne ucciso in un incidente stradale. Arriva la condanna in Appello per l’automobilista 24 Ottobre 2022 - 21:00

S/ La corte di secondo grado ha confermato quanto deciso dai giudici di prima istanza CASAL DI PRINCIPE – La prima sezione della corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado a 7 anni e 4 mesi a carico di Pietro Capoluongo, l’uomo accusato dell’omicidio stradale del quindicenne Ciro Modugno, avvenuto a Casal di Principe il 10 ottobre del 2021. Secondo la dinamica ricostruita dagli inquirenti, Capoluogo avrebbe invaso la carreggiata opposta al senso di marcia, colpendo fatalmente lo scooter guidato dal ragazzo quindicenne. Ciro, ricoverato all’ospedale di Caserta, morì il giorno seguente l’impatto. Ha parlato, dopo la sentenza, Nunzia Covelli, la mamma di Ciro. “Siamo fieri di questa sentenza, soddisfatti perché abbiamo ottenuto qualcosa che va vicino al massimo della pena stabilita per il reato di omicidio stradale“.