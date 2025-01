19ENNE DI CASERTA in prognosi riservata dopo incidente in autostrada

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Incidente sulla Roma-Napoli, disagi al traffico

CASERTA – Un incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato 4 gennaio, sul tratto autostradale Roma-Napoli, tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, causando disagi al traffico.

Due persone sono rimaste ferite: un uomo di 63 anni, originario di Napoli, è stato assistito sul posto, mentre più grave è la situazione per un 19enne di Caserta, che è stato trasportato in ospedale a Caserta, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente ha provocato lunghe code, estendendosi per circa 3 chilometri, mentre i soccorsi e i rilievi della polizia stradale erano in corso.