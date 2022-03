20 INDAGATI. Traffico di droga tra Napoli e CASERTA

GRICIGNANO D’AVERSA – La procura di Napoli ipotizza un traffico di droga a carico di 20 indagati per i quali è stato emesso avviso di conclusione delle indagini. Si tratta di M. L., 52enne di Caivano, la moglie, di 49 anni e i figli di 32 anni e 26 anni, la fidanzata di quest’ultimo, 33enne di Afragola, G. T., 42enne di Afragola, P. L., 39enne di Frattaminore, F. S., 40enne di Marano, M. C., 39enne di Cardito, G. M., 36enne originario di Pozzuoli ma trasferitosi in Toscana, G.G.C., 43enne di Viareggio, F.C., 42enne di Gricignano d’Aversa, E.M., 49enne di Aversa, P.R., 45enne di Carinaro, A.I., 56enne di Gricignano d’Aversa e i suoi figli di 30 anni, 25 anni e 32 anni. Coinvolto anche un minorenne.