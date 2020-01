20enne finisce nei guai per uno spinello fumato in auto

CASERTA – Un ventenne della provincia di Caserta è stato fermato durante un normale servizio di controllo del territorio da parte dei carabinieri. L’anomalo atteggiamento manifestato dal ventenne alla vista della pattuglia ha indotto i militari ad approfondire il controllo. All’esito della perquisizione, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto una modica quantità di hashish e uno spinello, già in parte fumato. Attesa l’illiceità della condotta e l’ingiustificata presenza a Grottaminarda, in provincia di Avellino, oltre alla segnalazione alla competente autorità amministrativa, è stata proposta l’emissione di un foglio di via. La droga è stata sottoposta a sequestro.